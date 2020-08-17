新冠肺炎：新加坡電信首季度盈利急降24%

新加坡電信(Singtel)公布截至2020年6月30日的第一季度集團收入和未計利息、稅項、折舊和攤銷的利潤(EBITDA)，按年下降24.2%至8.97億美元。若不包括澳大利亞的國家寬頻網絡(NBN)遷移收入，當季EBITDA按年跌27%至7.97億美元。

與此同時，集團收入按年下降13.9%至35.4億美元。撇除NBN遷移收入，集團收入按年跌14.4%至34.4億美元。

新加坡政府在4月和5月採取了經濟停擺措施，致使季內該集團新加坡消費者部門的營業收入下降了21.6%至4.06億美元。受到旅行和出行限制以及零售商店客流量減少的「嚴重影響」，季內漫遊和預付費移動收入以及設備銷售，而全球經濟放緩，也重創消費者和企業支出。該集團的某些信息和通信技術項目延遲，導致項目成本增加和開單速度變慢。

這些因素以及跨市場的激烈價格競爭以及運輸收入的下降，導致季內EBITDA和集團收入的下降。

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