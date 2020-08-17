港股格局：李偉傑指維持區間上落 美團升勢未變
2020年08月17日 10:54
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周跌至100天線附近喘穩回升，但美國總統特朗普表示，會繼續制裁更多中國公司，相信消息本周將會繼續困擾市場氣氛。他預期，恒指於250天線25,800點水平有一定阻力，短線防守位在25,000點，關鍵支持則在100天線約24,390點，料大市維持區間上落，建議留意個別題材性股份，傳統經濟股有機會追落後。
恒指季檢結果上周五(14日)出爐，阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及藥明生物(02269)進身藍籌新貴。李指出，阿里巴巴在美國制裁的考慮之列，雖然其美國業務佔比不多，但集團將於本周公布業績，市場觀望氣氛濃厚，相信股價將在50天線約233港元至250港元之間上落。至於小米「染藍」後，股價周一(17日)升幅明顯，但若可升至16.5至16.8元水平，建議投資者可食一半胡，因為集團業務有機會受累中國及印度關係轉差。
另外，早前大炒「染藍」概念的美團點評(03690)大熱倒灶，李偉傑相信消息對股價影響不大，即市跌至209港元水平已有支持，料反覆上升格局未變。市場關注集團於月尾公布的業績，在績前或維持於20天線約206港元樓上區間上落為主。
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