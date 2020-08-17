港股格局：李偉傑指維持區間上落　美團升勢未變

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周跌至100天線附近喘穩回升，但美國總統特朗普表示，會繼續制裁更多中國公司，相信消息本周將會繼續困擾市場氣氛。他預期，恒指於250天線25,800點水平有一定阻力，短線防守位在25,000點，關鍵支持則在100天線約24,390點，料大市維持區間上落，建議留意個別題材性股份，傳統經濟股有機會追落後。

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