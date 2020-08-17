中國經濟：鄭州發布12條措施促進汽車消費

內地鄭州市政府發布《關於促進汽車消費若干措施的通知》，《通知》共包含12條具體舉措，包括實施汽車消費專項獎勵，支持及鼓勵整車企業讓利於民，加大促銷力度。

在2020年6月1日至12月31日，在該市銷售、並進行機動車註冊登記的本地整車產品(含燃油車、新能源車等)，在整車企業優惠的基礎上，市財政配套每輛5,000元人民幣優惠資金支持汽車消費。

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