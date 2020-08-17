【期權攻略】陳偉明：港股反覆上落　美團有力破頂

原定上周六(15日)舉行的中美貿易談判沒有如期舉行，缺乏好消息情況下，港股仍然上升空間有限，建議在期指25,300點以上分注Short Call 9月份26,400點恒指期權。

另一方面，美國10年期債息率由8月7日開始明顯上升，導致近期的熱門科技股及黃金開始出現調整，資金逐步流入傳統板塊，但筆者相信新經濟股及黃金在調整過後仍然有力再創新高。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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