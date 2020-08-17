【期權攻略】陳偉明：港股反覆上落 美團有力破頂
2020年08月17日 11:15
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(中新社圖片)
市場憧憬新冠肺炎疫苗有望快將推出，港股上周於100天線大約24,300點反彈至上周四(13日)接近25,500點，然而騰訊控股(00700)公布業績後出現沽壓拖累大市回落，港股仍然傾向在100天線及250天線，即大約24,300至25,800點附近反覆上落。
恒指公司上周五(14日)宣布季檢結果，阿里巴巴(09988)及小米(01810)一如市場預期獲納入恒指成分股，但美團點評(03690)則大熱倒灶，只能入選國企指數，但筆者對美團向上破頂的信心仍在，估計202元至208元支持強勁，投資者應該趁此次調整趁機Short Put 9月份等價期權，耐心等待未來的破頂升勢。
近期中美緊張關係持續升溫，繼華為、TikTok及wechat後，市場關注阿里巴巴(09988)是否會成為下個遭制裁的對象，以防萬一阿里巴巴傾下逐步減持，逢高Short Call。
原定上周六(15日)舉行的中美貿易談判沒有如期舉行，缺乏好消息情況下，港股仍然上升空間有限，建議在期指25,300點以上分注Short Call 9月份26,400點恒指期權。
另一方面，美國10年期債息率由8月7日開始明顯上升，導致近期的熱門科技股及黃金開始出現調整，資金逐步流入傳統板塊，但筆者相信新經濟股及黃金在調整過後仍然有力再創新高。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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