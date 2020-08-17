【全球攬炒】泰國次季GDP降幅22年最大 降全年經濟預測
2020年08月17日 11:20
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(Getty Images圖片)
為控制疫情爆發，泰國政府實行封鎖並限制旅行措施，令當地出現20多年來最大的經濟收縮。
外媒報道，泰國政府周一(17日)公布，第二季國內生產總值(GDP)按年下降12.2%，創下自1998年亞洲金融危機以來最大跌幅，但仍略好過預期萎縮13%。經季節性因素調整後，第二季GDP按季下降9.7%，亦好過預測的萎縮11.2%。
另外，政府亦將其全年經濟預測下調至萎縮7.3%至7.8%，較早的估計為萎縮5%至6%。
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