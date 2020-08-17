港元拆息︰1個月降至0.22厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息持平，報0.054厘；1星期跌至0.11厘；與樓按相關的1個月回軟至0.22厘；3個月報0.44厘。

17/8/2020

隔夜 0.05411厘

1星期 0.11804厘

2星期 0.16446厘

1個月 0.22857厘

2個月 0.34000厘

3個月 0.44286厘

6個月 0.64875厘

12個月 0.90000厘

14/8/2020

隔夜 0.05411厘

1星期 0.12964厘

2星期 0.16982厘

1個月 0.23000厘

2個月 0.34357厘

3個月 0.44643厘

6個月 0.65089厘

12個月 0.91482厘

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