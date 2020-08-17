恐成特朗普下個封殺對象 阿里巴巴曾跌逾2%
2020年08月17日 11:28
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(Getty Images圖片)
阿里巴巴(09988)一如預期成功「染藍」，惟憂慮成為特朗普新制裁對象，股價周一(17日)逆市下跌，早段曾挫2.2%，低見241.2港元後有買盤吸納，並接近收復失地，最新報244.4元，跌近1%，成交26億港元。
美國政府近日以國家安全為由，封殺多間中國企業。總統特朗普上周六(15日)出席記者會時表示，正研究是否封殺其他中國公司。美國媒體估計，阿里巴巴或成特朗普下個封殺目標。國務卿蓬佩奧早前曾促請美企從網絡移除不可信的中國科技公司，包括阿里巴巴。
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