【藍籌執位】尹滿華料阿里及小米將被打壓 後市波動性大
2020年08月17日 11:51
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周一股市高開25,212點，及後曾一度升破25,500點。香港金融資產交易集團投資總監尹滿華表示，恒指短期內難重上兩萬六關，預期11月3日美國總統大選前，中美爭拗將不斷升溫，大市波動性大。
由於貿易戰持續，加上市場之前憧憬小米集團(01810)及阿里巴巴(09988)染藍的願望成真，這些藍籌新貴短期內將會受美國打壓，恒指權重較大的股份如騰訊控股(00700)及滙豐控股(00005)亦大受影響。按照現時水平，股市往上升空間不大。
他續指，小米和阿里短期累積升幅大，可能會趁好消息調整。原因是美國下一輪有機會打壓阿里在美國的業務和封殺小米的市場，即使成事機會不大，但每逢有中美貿易戰消息，大市氣氛便會轉差，他認為目前並非適合追新經濟股的時機，相反黃金類及中國內需股值得入市。其中，他看好另一藍籌新貴藥明生物(02269)，但累積升幅較顯著，要待回落時再考慮入市。
至於美團點評(03690)「染藍」落空，股價卻不跌反升，他表示科網股龍頭阿里及騰訊有機會被打壓，但美團百分之百的業務在國內，所以貿易戰不明朗因素未有連繫到美團，資金可能從阿里及騰訊轉移到美團。
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