中國經濟：7月審批核准固產投項目382億人幣

中國發改委新聞發言人孟瑋稱，2020年7月發改委共審批核准固定資產投資項目11個，總投資382億元人民幣(下同)，主要集中在交通和高技術領域。

發電方面，7月份全國規模以上工業發電量按年增長1.9%，其中水電、核電、風電發電按年分別增長6.1%，6.7%及23.2%。8月份，全國日發電量和統調用電負荷快速攀升。8月3日、7日、11日全國日發電量和統調用電負荷連創歷史新高。其中日發電量最高達到246億千瓦時，比去年峰值高出6.86億千瓦時，統調用電負荷最高達到10.76億千瓦，比去年峰值高出2,400萬千瓦。

孟稱，初步分析，全國日發電量和統調用電負荷連創新高，既有持續高溫晴熱天氣導致空調負荷快速增長的影響，亦反映了國民經濟繼續穩定恢復。

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