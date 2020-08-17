丘鈦科技上半年多賺85%　不派中期息

集團上半年收入增73.9%，主要由於期內改善攝像頭模組產品結構的策略取得明顯成效，攝像頭模組產品的平均銷售單價按年大幅增長99.6%，並令得攝像頭模組產品的銷售收入增97%。上半年毛利率8.3%，按年增0.1個百分點。

1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量佔攝像頭模組產品銷售數量的比例提升26.7個百分點至73.5%，其中3,200萬像素及以上攝像頭模組產品的比例提升21.7個百分點至28.2%，帶動攝像頭模組的平均銷售單價上升99.6%至42.8元。

指紋識別模組產品的銷售數量增5.8%至3,993萬顆，其中屏下指紋識別模組佔55.7%，較去年同期上升4.7個百分點。指紋識別模組產品平均銷售單價約26.2元，跌11.7%，主要是由於大尺寸及超薄等高規格屏下指紋識別模組的滲透率未達預期，而規格相同或相似的屏下指紋識別模組的銷售單價出現下跌。

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