【高盛推介】內險股強勢　跟蹤國壽購證

高盛(亞洲)有限責任公司：中國保險行業協會發表報告，今年上半年，共有59間公司經營互聯網人身險業務，累計實現規模保費達1,394.4億元人民幣，按年升12.2%。保險股今(17日)表現強勢。

中國人壽上周五(14日)升約2%，今早繼續上升，早上高開約0.7%後突破20港元水平，半日收報20.15元，升逾5%。國壽公布，今年首7個月累計原保險保費收入約4,551億元人民幣，按年升12.34%。

觀察個股認股證資金流向，可見近日資金傾向部署認購證，上周四、周五共錄得約370萬元資金流入。

平保上周五升約0.2%；今早則高開約0.8%後升幅擴大，半日收報85.9元，升逾3%。平保上周公布，今年首7個月，四家控股子公司原保險合同保費收入合共達5,036.91億元人民幣，按年升0.85%。

觀察個股認股證資金流向，可見上周五資金轉向部署認購證，錄得約130萬元資金流入。

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