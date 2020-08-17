吉利汽車半年少賺42%　不派中期息

展望未來，公司自今年初起，全球「2019冠狀病毒」爆發嚴重影響集團的運作，預期目前的不利因素將持續至本年餘下時間，以致今年成為集團有史以來最困難的一年。此外，在目前艱難的市場狀況下，中國激烈的市場競爭可能更趨惡化，並將繼續於今年對中國汽車製造商的銷售表現及盈利能力造成壓力。長遠而言，隨着傳統汽車轉型至新能源和電氣化及智能╱網聯汽車，以及未來數年預期放寬外商投資中國汽車業，中國乘用車製造商將面臨更多挑戰。

儘管全球出現疫情，導致今年第一季度的中國汽車需求受到顯著影響，但集團銷量於第二季度初起強勁復甦，但復甦速度截至目前為止較預期為慢。此外，全球宏觀環境中仍存在短期不確定性，故集團管理層決定將今年全年銷量目標由141萬輛，下調約6%至132萬輛。

於今年6月底止，集團僱員總數約3.8萬人，而於2019年12月31日止則有4.3萬人。

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