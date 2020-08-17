【專家點評】李偉傑：義合受惠生物科技業務重估

此外，在根據2020年財報顯示，集團於水產養殖、銷售及貿易分部所得收益由2019年同期(華大海洋於2019年3月完成收購後)的約860萬港元增加至2020年財政年度約1.973億港元，增幅約21.91倍，佔總營業額20.1%。收益增加主要是由於中國對鮮活及冷凍水產品的需求增加，與多家當地知名超市及批發商合作，產生的顯著收益增長，凸顯了華大海洋的商業價值。

另一憧憬是華大海洋在研階段的海洋藥物研發基礎上，正籌備進一步的海洋生物藥製品開發和驗證，以及海洋生物工程測試(如生物合成動保製劑抗菌肽(Antimicrobial Peptide)、降鈣素等(Calcitonin))，以及積極研發以海洋生物提取的功能食品。上周集團公布非全資附屬公司深圳華大海洋科技有限公司(「華大海洋」)之全資附屬公司深圳華海銷售有限公司(「深圳華海」)與華大集團簽訂戰略合作協議，雙方將圍繞檢測及食品護膚益生菌等方面展開為期2年的深度合作，攜手並進以實現優勢互補的雙贏發展。

根據協議，深圳華海與華大集團將確立戰略合作夥伴關係，華大集團作為全球領先的生命科學前沿機構，以「產學研」一體化的發展模式引領創新發展，通過遍布全球100多個國家和地區的分支機構，與產業鏈各方建立廣泛的合作，受惠生物科技業務價值重估，股價走勢上近期在50天移動平均線有支持，建議買入價1.65元，上方阻力位2元，止蝕位1.5元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)

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