華潤電力半年多賺12% 中期息22.5仙
2020年08月17日 12:28
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華潤電力(00836)公布截至2020年6月30日止半年業績，股東應佔溢利45.28億港元，按年升 12.72%，每股盈利94.15仙，派中期息每股22.5仙。
於業績報告中指出，集團今年風電和光伏項目並網目標約3,500兆瓦。於2020年6月底，在建風電權益裝機容量為4,771兆瓦，在建光伏權益裝機容量為8.7兆瓦，在建水電權益裝機
容量為107兆瓦；今年下半年將全力以赴推進風電項目建設，力爭於年底前完成建設目標。
公司又預計，2020年現金資本開支約240億元，其中約190億元用於風電場、光伏電站及水電站的建設；約30億元用於火電機組的建設；約10億元用於燃煤機組的技術改造；約10億元用於煤礦的基建。
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