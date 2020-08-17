華潤電力半年多賺12%　中期息22.5仙

於業績報告中指出，集團今年風電和光伏項目並網目標約3,500兆瓦。於2020年6月底，在建風電權益裝機容量為4,771兆瓦，在建光伏權益裝機容量為8.7兆瓦，在建水電權益裝機

容量為107兆瓦；今年下半年將全力以赴推進風電項目建設，力爭於年底前完成建設目標。

公司又預計，2020年現金資本開支約240億元，其中約190億元用於風電場、光伏電站及水電站的建設；約30億元用於火電機組的建設；約10億元用於燃煤機組的技術改造；約10億元用於煤礦的基建。

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