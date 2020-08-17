異動股：康方生物升3%　尚未確定能否獲納港股通名單

惟值得留意，當中康方生物、諾誠健華及沛嘉醫療皆為未有盈利的生物科技股即「B股」，是次雖獲納入恒生綜合中型股指數，但這只是符合「港股通」投資的條件之一，實際上還需滬、深交易所正式公布，才確定有哪些股份獲加入港股通的投資範圍內，故此北水能否投資有關B股，尚有待內地當局決定。

康方生物中午收報29.75港元，升3.6%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020