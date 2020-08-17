異動股：康方生物升3% 尚未確定能否獲納港股通名單
2020年08月17日 12:35
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恒指公司上周五(14日)宣布，恒生綜合中型股指數納入6隻新經濟股，包括信達生物(01801)、百濟神州(06160)、康方生物(09926)、諾誠健華(09969)、沛嘉醫療(09996)及康基醫療(09997)。
惟值得留意，當中康方生物、諾誠健華及沛嘉醫療皆為未有盈利的生物科技股即「B股」，是次雖獲納入恒生綜合中型股指數，但這只是符合「港股通」投資的條件之一，實際上還需滬、深交易所正式公布，才確定有哪些股份獲加入港股通的投資範圍內，故此北水能否投資有關B股，尚有待內地當局決定。
康方生物中午收報29.75港元，升3.6%。
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