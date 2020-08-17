德福花園成交轉活　大單位847萬易主

香港置業譚征表示，九龍灣德福花園本周六、日錄至少5宗買賣，成交價介乎740萬至847萬港元，做價普遍較高峰時回落10萬至20餘萬元，大部分為用家入市個案，個別去年沽貨業主，擔心平盤買少見少，決定再入市。

其中成交包括M座中層16室，實用面積588方呎，屬項目面積最大單位，日前以847萬元易手，呎價約14,405元。同類型單位對上做價達880萬元。

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