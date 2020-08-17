人民幣去向：分析料本周徘徊6.9至7水平

周一(17日)人民幣中間價報6.9362兌每美元，升43點子，略強於市場預期。截至12時35分，在岸人民幣(CNY)報6.9412，較上個交易日收市升86點子；離岸人民幣(CNH)報6.9371。

彭博分析指出，美方雖對華施壓可能會在大選前繼續升溫，但在貿易協議無恙的大前提下，人民幣於七算附近仍有支撐。從技術上看，人民幣現時仍處於升值區間，預計本周人民幣徘徊6.9至7水平。

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