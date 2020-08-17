恒生銀行月內推手機開戶服務　啟動e-Banking可存款

該行指，手機開戶使用身份驗證技術以保障客戶利益，客戶只需按照指示選擇想開設的戶口類別、輸入個人資料、從多角度拍攝數張香港身份證，及自拍照以作身份認證。成功開戶後，客戶可即時獲取戶口號碼，同時亦可即時同步啟動個人e-Banking服務，並可立刻使用新開立戶口作存款用途。至於其他戶口服務，將在3個工作天內生效。

恒生將於未來數星期在手機開戶內增添申請信用卡、登記出糧戶口及啟動投資戶口等服務。

該行執行董事兼財富管理及個人銀行業務主管關穎嫺表示，恒生持續投放資源於數碼銀行服務，滿足客戶的需求，而個人流動理財服務應用程式的使用量，較去年同期上升超逾60%。

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