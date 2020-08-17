新盤動向：帝御・金灣再錄2伙交易告吹個案

據一手銷售資訊網資料，恒基物業代理負責銷售的屯門帝御・金灣再錄兩宗交易告吹個案。其中第3座17樓單位18，實用面積342方呎，原本於8月9日以514.27萬港元售出，呎價15,037元。而第5座12樓單位7，實用面積323方呎，原於同日以483.07萬元沽出，呎價14,956元，惟兩伙均已列明為簽署臨時買賣合約後交易再未有進展。項目至今累錄3宗同類個案。

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