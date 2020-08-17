中國經濟：東風名列7月全國汽車銷量排名首三位

內地傳媒引述中國汽車工業協會統計分析，2020年7月，汽車銷量排名前十位的企業依次是：上汽、一汽、東風、廣汽、長安、北汽、吉汽、華晨、長城和奇瑞。

與上月相比，奇瑞銷量增速超過20%，華晨略增，其他企業均呈下降，其中北汽和長安降幅更為明顯。7月，上述十家企業共銷售190.14萬輛，佔汽車銷售總量的90.04%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020