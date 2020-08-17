中國經濟：人行3月以來首次超量續作MLF

中國人民銀行今日(17日)對8月到期的中期借貸便利操作(MLF)一次性續作7,000億元人民幣(下同)，顯著高出月內到期總量1,500億元，為今年3月以來首次超額續作。受消息帶動，內地股市及債市均告上揚。

市場人士認為，人行超預期注資的原因在於市場流動性的需求較大，同時需要配合國債和地方債的較大供給，向市場注入長期資金以協助化解公開市場到期壓力，也有望緩解投資者對貨幣政策偏緊的擔憂。

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