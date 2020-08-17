全球雲產品評估報告 阿里雲計算能力排名第一
2020年08月17日 14:06
東網電視更多新聞短片
（Getty Images圖片）
國際知名諮詢機構Gartner發布的最新雲廠商產品評估報告顯示，在雲計算大類中，阿里雲以92.3%的得分率排名第一，而在存儲和IaaS基礎能力大類中，阿里雲位列全球第二。
今年5月，Gartner發布全球雲安全報告，阿里雲整體安全能力位列全球第二。阿里雲已連續兩年入選該報告，是唯一入選的中國廠商。
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！