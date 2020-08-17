3客爭購！維景灣畔套三房1075萬元成交

中原伍錦基表示，將軍澳維景灣畔7座低層F室，實用面積646方呎，三房連套房間隔，本月才以1,100萬元放售，由於市場缺盤，加上單位質素不錯，即獲約3組客人出價洽購，最後略減25萬元，以1,075萬元售出，呎價16,641元。

原業主於2010年1月以475萬元購入上址，現轉售帳面獲利600萬元，升幅約1.26倍。維景灣畔本月暫錄10交，平均呎價16,433元。

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