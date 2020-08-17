IDC：4年後內地網絡安全市場規模突破1300億元

根據國際數據公司(IDC)發長最新預測，2020年中國網絡安全市場總體支出將達78.9億美元，較2019年增長11%，增幅繼續領跑全球網絡安全市場。

2020年，安全硬件在中國整體網絡安全支出中將繼續佔據主導地位，佔比高達53.5%；安全軟件和安全服務支出比例分別為18.3%和28.2%。在2020至2024年的預測期間內，中國網絡安全相關支出將實現18.7%的年均複合增長率，預計2024年將達167.2億美元(約1,304億港元)。

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