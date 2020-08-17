中國經濟：13個城際鐵路和5個樞紐工程總投資4741億人幣

國家發改委消息指，按照規劃，近期要實施13個城際鐵路和5個樞紐工程項目，總里程約775公里，計劃總投資4,741億元人民幣，這些投資將在投資周期內完成。

新批覆的鐵路建設規劃，將與大灣區內的高鐵、普速鐵路、市域市郊鐵路形成多層次鐵路網絡，構建大灣區主要城市間1小時通達，主要城市至廣東省內地級城市2小時通達，主要城市至相鄰省會城市3小時通達的交通圈，打造「軌道上的大灣區」。

內地傳媒引述發改委表示，將聚焦政策和項目落地，重點抓好四個方面工作。一是壓實地方主體責任；二是持續加強示範帶動；三是促進形成投資合力；四是加強監督檢查評估。重點盯住五個「嚴防」，即嚴防地方政府隱形債務風險、嚴防「大水漫灌」、嚴防「半拉子工程」、嚴防「大拆大建」，以及嚴防「貪大求洋」，加大督查力度，引導各地區盡力而為、量力而行，確保投資精準有效，不留後遺症。

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