發改委：7月投放4.8萬噸中央凍豬肉儲備壓抑豬價升勢

內地傳媒引述國家發改委消息指，7月份以來，針對重要民生商品價格變化，堅持採取綜合施策、多措並舉確保價格基本穩定，其中加強生豬和豬肉市場調控，7月份合計投放四批次4.8萬噸中央凍豬肉儲備，積極引導市場預期。

據悉，本來每年7月是內地豬肉銷售的淡季，可今年7月，內地豬肉批發價格按年急升101%至每公斤47.75元人民幣。

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