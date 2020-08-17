新冠肺炎：南韓汽車出口降11.7%　連跌4個月

新冠肺炎疫情削弱全球商業活動和消費者信心。外媒引述南韓貿易工業和能源部數據顯示，7月汽車出口18.13萬輛，較去年同期減少11.7%，連續4個月的下跌。數據反映跌勢已放緩，此前6月、5月、4月分別大跌40%、57%和44%。

7月份，汽車出口價值為36.6億美元，按年下跌4.2%。

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