粉嶺置福圍全幢住宅標售　估值9500萬元

第一太平戴維斯獲委託招標出售粉嶺置福圍15號住宅，9月28日截標。現有物業估值約9,500萬港元，實用呎價13,380元。

該行稱，上述地盤面積約13,158方呎，由一舊家族持貨逾50年。物業現為一幢兩層高住宅，提供4個單位及地下、天台花園，每戶均設有特大露台，車位充裕。

物業距離港鐵粉嶺站約3分鐘步程，附近有單車徑、蝴蝶山行山徑及粉嶺遊樂場。買家將來補地價後，可重建12層高住宅大廈，可建總樓面約19,737方呎。

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