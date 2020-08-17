分析：中美角力將擴展至糧食戰…

中美自2018年爆發貿易戰以來，雙方角力的戰線不斷伸延。瑞信大中華區副主席陶冬認為，中美關係還會進一步惡化，兩國角力也不會因美國白宮可能換人而變化，又指中美之爭層面不斷擴散，除了貿易、科技、金融，甚至會引爆糧食戰。

陶冬接受本地傳媒採訪時指出，中美博弈就像是各自下中國象棋及西洋棋般，兩者各有不同的規則和不同的指令，因此他相信，中美關係會在未來數月進一步惡化，在未來20年也會惡化，但會時好時壞。至於11月美國總統大選結果能否改變中美關係，他認為不論特朗普連任與否，中美長期關係的角力不會出現根本性變化。

全球糧食供應面臨短缺的情況下，內地政府高層近日對制止餐飲浪費行為作出指示，形容餐飲浪費現象「觸目驚心」，要堅決制止，強調即使中國糧食生產連年豐收，仍要對糧食安全有危機意識，尤其今年全球新冠肺炎疫情帶來的影響，更是敲響警鐘。消息引來市場揣測，中國正為糧食戰作準備。

事實上，外媒引述聯合國統計報告顯示，全球每9人即有1人目前受饑餓之苦，糧食危機本已不樂觀，疫情爆發後饑餓問題更顯然惡化，中美角力亦確有機會延伸至糧食領域。

聯合國在2020年《世界糧食安全和營養狀況》年度報告指出，數十年來，饑餓人口原本穩定下降，但2014年又開始緩緩回升。經調查發現，全球近6.9億人陷入饑餓，等於全球人口8.9%，即每大約9個人，就有1人食不飽，單是2019年就增加了1,000萬饑餓人口，與5年前相比更多了6,000萬人。若目前趨勢持續，5年前設定的「2030年以前消除饑餓」目標不可能實現。

據聯合國目前估計，在2030年以前，世界上會有超過8.9億人受饑餓影響，佔全球人口9.8%。

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