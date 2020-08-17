新盤動向：華懋旗下薄扶林碧麗軒首推4伙特色戶周五起標售
2020年08月17日 14:59
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豪宅新盤做價理想，發展商積極推售高價項目搶客。據一手銷售資訊網資料，華懋集團旗下薄扶林碧麗軒，剛已上載首份銷售安排，推出4個特色單位由本周五(21日)起每天標售，包括單位06、07、17及18室，實用面積由1,545至1,741方呎，全屬複式連花園或天台特色戶。
項目共提供21伙。當中包括5座洋房，實用面積由3,469至5,767方呎。而分層單位面積則介乎1,527至2,646方呎。
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