屯門花園兩房戶368萬易主　低市價15%

中原唐欣怡表示，近期屯門區睇樓量陸續回升，不少早前因疫情擱置入市的買家，紛紛重啟入市大計，平價盤快速獲承接。其中屯門花園低層H室，實用面積316方呎，兩房間隔，原叫價378萬元，經買家議價後，減至368萬港元成交，呎價11,646元。該廈過去一年成交價企穩400萬元以上，今年所錄得的兩宗成交做價分別為420萬及440萬元，是次造價低約15%。由於上址處極低層，加上裝修一般，故業主願以低市價沽出。

據了解，新買家為一名上車客，得知同一時間有多組買家洽購上址，睇樓後立即洽購，議價10萬元即承接。原業主則於2012年11月以175.8萬元買入單位，持貨約8年，帳面獲利192.2萬元或1.1倍。

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