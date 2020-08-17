萊坊：金融及服務業失業率與樓價具最高關聯性

萊坊發表新一份香港樓價預測報告指出，鑑於新冠肺炎疫情，香港在最近幾個月的失業人數迅速上升。今年首6個月，失業人數達到24.07萬，失業率達6.2%。

該行研究了失業率與樓價之間的關聯性，特別是在過去香港失業率快速攀升的時期，包括亞洲金融危機(1998-1999年)、SARS(2003年)和全球金融危機(2008-2009年)。研究結果表明，在上述三個時期中，香港一般住宅樓價與失業率之間存在高度的負關聯性。此外，這種負關聯性可持續一到兩個月，這意味樓價很有可能在失業率迅速上升後的一到兩個月內下跌。然而，失業率與豪宅樓價的關聯性較低，在過去失業率上升的情況下，豪宅樓價相對保持穩定。

該行指出，自2008年香港經歷全球金融危機後，在眾多行業中，銀行、金融及保險業和專業及商用服務業的失業率與住宅樓價具有最高的關聯性，而目前上述行業的失業率仍然較低。另一方面，零售、住宿及餐飲服務業的失業率與樓價的關聯性最低，但目前該行業的失業率很高。

如果今年稍後金融和專業服務業的就業情況惡化，樓價可能會下跌。但就長遠而言，該行相信失業率和樓價之間的關聯性將繼續保持下去。

萊坊大中華區研究及諮詢部副董事王兆麒表示，長遠來看，恒生指數走勢可預示約3至6個月香港住宅樓價變化的分析維持不變。但中期來看，失業率和樓價之間的高度關聯性可能導致恒生指數與樓價之間的關聯性出現結構性突變，特別是在失業率迅速上升的情況下，它往往是香港一般住宅價格一到兩個月內變化的主要指標。金融和專業服務業的失業率與樓價關聯性最高；而零售、住宿及餐飲服務業的失業率與樓價的關聯性最低。隨着失業率上升，該行預測2020年香港一般住宅樓價將下跌5%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020