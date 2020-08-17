安老按揭首7個月登記257宗　按年減少3%

中原按揭研究部數據顯示，7月份安老按揭按月登記量增10%，今年首7個月累積承辦257宗安老按揭登記，按年減少3%。

目前共有9家銀行參與提供安老按揭，7月中銀香港市佔率按月減少7.9個百分點，至佔78.8%，回落八成以下水平，但保持榜首；上海商業銀行期內有4宗登記，較6月增加8.8%，市佔率為12.1%，排名第二。

首7個月安老按揭登記中，中銀香港佔220宗登記，較去年同期減少2.7%；上海商業銀行年內有21宗登記，較去年同期增加31.3%。

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