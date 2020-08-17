新盤動向：屯門青山灣瑧譽獲批預售　年內開盤

樓盤僅設22幢洋房及19間居室，其中12幢洋房為獨立門牌的獨立屋，其餘10幢為聯排洋房，所有洋房均享海景，並設私人花園、內置電梯、獨立游泳池及至少兩個地庫車位。

洋房大部分為3層設計，間隔五房五套，體現大宅風範。項目已剛獲批預售樓花同意書，在較早前亦已獲批入伙紙。售樓說明書的籌備工作已進入最後階段，有望於年內以現樓形式銷售。

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