新盤動向：屯門青山灣瑧譽獲批預售 年內開盤
2020年08月17日 15:51
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豪宅市道熱鬧。保利置業(00119)位於屯門青山灣之發展項目現正式命名為「瑧譽 」。該公司銷售及市務部總監朱美儀表示，項目前臨舊咖啡灣，與黃金海岸相連，倚山面海。
樓盤僅設22幢洋房及19間居室，其中12幢洋房為獨立門牌的獨立屋，其餘10幢為聯排洋房，所有洋房均享海景，並設私人花園、內置電梯、獨立游泳池及至少兩個地庫車位。
洋房大部分為3層設計，間隔五房五套，體現大宅風範。項目已剛獲批預售樓花同意書，在較早前亦已獲批入伙紙。售樓說明書的籌備工作已進入最後階段，有望於年內以現樓形式銷售。
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