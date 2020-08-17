滙豐流動理財活躍用戶達134萬　推新介面App

新冠肺炎疫情下，市民更多使用數碼銀行服務，帶動使用流動理財的人數上升。滙豐表示，截至今年6月，改行流動理財應用程式的活躍用戶達到134萬的新高水平，按年增加55%。

滙豐銀行推出新介面的流動理財應用程式，在新設計下，所有帳戶資料會集中顯示於同一版面，可閱覽信用卡交易紀錄、保單和強積金表現詳情。該行並將舉辦「Live while you bank」抽獎活動。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務電子服務平台主管艾俊安(Andrew Eldon)表示，在新冠肺炎疫情之下，除了保障客戶及員工的安全，讓客戶能夠使用全面數碼化的銀行服務也是重點之一，該行將繼續投資於數碼科技以提升服務質素。

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