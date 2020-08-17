【市後重點睇】金價重越1950美元 道期向好

美匯指數93關上落；離岸人民幣(CNH)高見6.9309；港匯偏強，報7.7503。美元兌日圓處106.49；歐元報1.1853；英鎊處1.3096。金價重越1,950關，現處1,954美元。布油企44.98美元關，紐油報42.24美元。道指期貨升94點。

●【全球攬炒】

-泰國次季GDP降12.2%，幅度為22年最大，並降全年經濟預測。

-智庫：保就業計劃結束，英國200萬人恐失業。

●中國經濟：

-鄭州發布12條措施促進汽車消費。

-深圳宣布實現5G獨立組網全覆蓋。

-上半年中企境外發債集資1,033億美元。

-7月審批核准固產投項目382億人幣。

-13個城際鐵路和5個樞紐工程總投資4,741億人幣。

-人行3月以來首次超量續作MLF。

-東風名列7月全國汽車銷量排名首三位。

●新冠肺炎：

-新加坡電信首季度盈利急降24%。

-南韓汽車出口降11.7%，連跌4個月。

●傳Apple正考慮將iPhone組裝工序遷至越南。

●新加坡7月出口按年增6%，非貨幣黃金出貨飆2倍。

●IDC：4年後內地網絡安全市場規模突破1,300億元。

●萊坊：金融及服務業失業率與樓價具最高關聯性。

●【大行觀點】中信：恒指調整料帶動逾20億美元資金流入。

●恒生銀行月內推手機開戶服務，啟動e-Banking可存款。

●安老按揭首7個月登記257宗，按年減少3%。

●新盤動向：

-華懋旗下薄扶林碧麗軒首推4伙特色戶周五起標售。

-屯門青山灣瑧譽獲批預售，年內開盤。

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