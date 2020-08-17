【市後重點睇】金價重越1950美元 道期向好
2020年08月17日 16:10
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美匯指數93關上落；離岸人民幣(CNH)高見6.9309；港匯偏強，報7.7503。美元兌日圓處106.49；歐元報1.1853；英鎊處1.3096。金價重越1,950關，現處1,954美元。布油企44.98美元關，紐油報42.24美元。道指期貨升94點。
●恒生指數全日收報25,347點，升164點或0.65%；主板成交1,287億港元。藍籌股執位，相關股份成大市焦點。小米集團「半爆冷」進身藍籌，股價飆5.6%報16.2元；意外獲「染藍」的藥明生物飆4.7%。大熱倒灶的美團點評跌0.7%報218.2元。https://bit.ly/2PUM6Qe
●A股快報：滬綜指漲2%重上3,400點關，金融股撐市。https://bit.ly/34jeVyj
●【全球攬炒】
-泰國次季GDP降12.2%，幅度為22年最大，並降全年經濟預測。
-智庫：保就業計劃結束，英國200萬人恐失業。
●中國經濟：
-鄭州發布12條措施促進汽車消費。
-深圳宣布實現5G獨立組網全覆蓋。
-上半年中企境外發債集資1,033億美元。
-7月審批核准固產投項目382億人幣。
-13個城際鐵路和5個樞紐工程總投資4,741億人幣。
-人行3月以來首次超量續作MLF。
-東風名列7月全國汽車銷量排名首三位。
●新冠肺炎：
-新加坡電信首季度盈利急降24%。
-南韓汽車出口降11.7%，連跌4個月。
●傳Apple正考慮將iPhone組裝工序遷至越南。
●新加坡7月出口按年增6%，非貨幣黃金出貨飆2倍。
●IDC：4年後內地網絡安全市場規模突破1,300億元。
●萊坊：金融及服務業失業率與樓價具最高關聯性。
●【大行觀點】中信：恒指調整料帶動逾20億美元資金流入。
●恒生銀行月內推手機開戶服務，啟動e-Banking可存款。
●安老按揭首7個月登記257宗，按年減少3%。
●新盤動向：
-華懋旗下薄扶林碧麗軒首推4伙特色戶周五起標售。
-屯門青山灣瑧譽獲批預售，年內開盤。
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