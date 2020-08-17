新盤動向：澐瀚連裝修特色大宅售5560萬元
2020年08月17日 16:19
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一手特色單位受追捧。永泰地產(00369)旗下沙田九肚澐瀚，售出1座6樓頂層特色戶，實用面積1,610方呎，可享吐露港海景，連2個車位及1個電單車位成交價5,560萬元，呎價約34,534元。
該單位並設680方呎的天台與363方呎平台，由內置樓梯連貫成偌大私人雙層空中花園，發展商亦特別邀請法國殿堂級設計大師Pierre-Yves Rochon，全盤主理單位設計。
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