比特幣大好友：若拜登勝出大選　美股泡沫可能爆破

比特幣大好友，Galacy Digital創辦人Mike Novogratz近日表示，美股正處於流動性驅動的狂潮中，如果美國民主黨拜登在大選中獲勝，美股泡沫可能破裂，但金價未來仍有望升上每安士3,000美元。

事實上，Mike Novogratz近期積極吹淡股市表示，上月中他已指美國股市上漲屬於「脫離現實」的表現，坦言「我們處於非理性繁榮狀態，這是一個泡沫」。他呼籲小型投資者在美股崩潰之前離場。然而事實是，美股標指上周在逼近歷史新高。

Novogratz雖然是民主黨的支持者，但認為他的主張加增個人所得稅及企業稅，都會降低企業的獲利能力，將不利股市。他形容，當前市場狂歡就像2017年的比特幣，這些泡沫通常會因政策而結束。這通常聯儲局的行動，但加稅也會帶來泡沫破滅的結果。

Novogratz也指出，由於黃金已經突破新高，因此很難去估算最終的位置，但認為衝上每安士2,500至3,000美元將不是問題。

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