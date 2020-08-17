港交所委任李偉文為集團技術風險主管

李氏將與集團各部門緊密合作，持續提升整體網絡安全和技術穩健，加強集團在相關方面的政策和指引，於集團進行整體風險評估，並監督集團的網絡安全保護運作，以及相關的管理和管治框架。

紀利恆表示，歡迎李氏加入香港交易所擔任這個重要職位，他擁有豐富的業內經驗，會以其技術和營運方面的專業知識，就集團的資訊安全管理最佳常規，訂立戰略方向和擔當領導職能。

李偉文之前在金管局工作，其間曾於香港及紐約擔任多個高級職位，包括該局的營運及技術風險部主管。

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