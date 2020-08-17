煤氣上半年少賺31.4% 派息維持12仙
2020年08月17日 16:37
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香港中華煤氣(00003)公布，截至2020年6月30日止6個月，營業額182.35億港元，按年跌10.4%，股東應佔稅後溢利26.67億元，按年跌31.4%，每股盈利15仙。派發中期息每股12仙，按年持平。
集團指出，今年上半年，香港受新冠肺炎及相關之防疫措施影響，工商業煤氣銷售量因而較去年同期下降；而住宅煤氣銷售量則由於在家居煮食及熱水用量增加帶動下而有所上升。整體而言，今年上半年本港煤氣銷售量約為151.65億兆焦耳，較去年同期下降3.9%；而疫情下新居入伙減少，市民消費意欲疲弱，香港爐具銷售量亦較去年同期下降17.5%。
截至2020年6月30日止，客戶數目達193.55萬戶，較2019年底增加1,785戶。
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