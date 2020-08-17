溢利下跌的主要原因，包括集團分別位於越南的水泥業務及香港的酒店業務的收入於期內均出現較大幅度的下降，主要受到期內新冠狀病毒疫情影響所致。另外，於2019年上半年集團錄得一筆來自收回越南數幅土地的訂金，約1,560萬港元的一次過收益，亦是令致集團截至2020年6月30日止6個月的溢利，與2019年同期對比出現下跌的主要原因之一。

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