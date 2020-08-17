【fb直播】中資金融股再吸市場目光？
2020年08月17日 16:50
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內地加碼放水，人民銀行進行500億元人民幣7天期逆回購，並超額續做7,000億元人民幣MLF，A股顯著做好，港股周一(17日)走勢反覆，最多升超過400點，不過高見25,588點後，升勢明顯回順，最終升164點，收報25,347點；港股短期受咩因素困擾？有冇條件向上突破？
市場焦點落於最新的恒指季檢結果上，阿里巴巴(09988)、小米集團(01810)及藥明生物(02269)成功染藍，相反美團點評(03690)就大熱倒灶，不過股價仍然「硬淨」，僅微跌0.7%，美團實力不容置疑？另外，砌低美團成為首隻晉身藍籌的w股小米，之前股價表現一直落後，今日一口氣升逾半成，企穩16元之上，再上空間仍然有幾多？
吉利汽車(00175)中期按年少賺42%至23億人民幣，公司同時降低全年銷售目標6%至132萬輛，績後股價大跌，收市跌逾6%，收報15.6元，雖然市場對這份業績唔收貨，但股份還可以炒回A概念、以及富豪及吉利合併等因素？
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