【fb直播】中資金融股再吸市場目光？

內地加碼放水，人民銀行進行500億元人民幣7天期逆回購，並超額續做7,000億元人民幣MLF，A股顯著做好，港股周一(17日)走勢反覆，最多升超過400點，不過高見25,588點後，升勢明顯回順，最終升164點，收報25,347點；港股短期受咩因素困擾？有冇條件向上突破？

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