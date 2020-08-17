中國奧園：今年買地金額料350億至400億人幣
2020年08月17日 16:58
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中國奧園(03883)上半年合同銷售額508.7億元人民幣(下同)，完成全年目標將近一半。管理層在網上發布會表示，今年買地金額將會控制在350至400億元，重點仍聚焦在珠三角、長三角及中西部重點城市。
管理層表示，奧園銷售額自5月起開始實現按年正增長，初步判斷下半年市場有不錯的恢復，但境內外經濟下滑，對行業成交不能保持過高期望。集團下半年整體出貨近1,700億元，當中料第四季度供貨量較第三季略高，整體供貨充足，對完成銷售目標有信心，現階段無大規模的促銷行為，但4、5月份有採取小額定金以鎖定客戶，個別區域如湖南則有特價房銷售。
奧園7月完成收購京漢股份(000615.SZ)附帶投票權股份29.99%，將併入奧園財務報表。管理層指出，收購完成後奧園成為京漢單一大股東，預計京漢今年可以實現盈虧平衡，亦可為奧園帶來約120萬平方米的土地儲備。
集團副總裁、首席財務官陳志斌表示，下半年約200多億元債務到期，但目前的授信額度超過900億元及現金約690億元足以覆蓋短債，償債壓力不大。另對於市傳監管機構再度收緊融資渠道，他表示集團未收到監管機構任何正式文件通知。集團上半年淨負債率近80%，陳形容是合理水平，公司沒有明確目標，但淨負債率處於90%以下仍是健康水平。
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