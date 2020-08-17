中國奧園：今年買地金額料350億至400億人幣

管理層表示，奧園銷售額自5月起開始實現按年正增長，初步判斷下半年市場有不錯的恢復，但境內外經濟下滑，對行業成交不能保持過高期望。集團下半年整體出貨近1,700億元，當中料第四季度供貨量較第三季略高，整體供貨充足，對完成銷售目標有信心，現階段無大規模的促銷行為，但4、5月份有採取小額定金以鎖定客戶，個別區域如湖南則有特價房銷售。

集團副總裁、首席財務官陳志斌表示，下半年約200多億元債務到期，但目前的授信額度超過900億元及現金約690億元足以覆蓋短債，償債壓力不大。另對於市傳監管機構再度收緊融資渠道，他表示集團未收到監管機構任何正式文件通知。集團上半年淨負債率近80%，陳形容是合理水平，公司沒有明確目標，但淨負債率處於90%以下仍是健康水平。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020