【全球救市】新加坡再推刺激方案　規模達452億

新加坡副總理王瑞傑公布新一輪規模80億坡元(約452億港元)的刺激方案，包括延長工資補貼以及其他旨在提振受疫情重創的航空業和酒店業的措施。連同之前的刺激方案，新加坡共擲近1,000億坡元提振受疫情打擊的經濟。

王瑞傑表示，雖然新加坡疫情受控，但全球經濟仍然非常疲弱，必須繼續因應急速變化的環境作出反應。

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