人民幣資產需求上揚　在岸價升81點子續趨強

據報中美第一階段貿易協議的評估會面將推遲，各項不明朗因素發酵令美匯指數受壓，在岸人民幣於周一(17日)上升81點子，收報6.9417兌每美元，盤中最強及最弱分別曾見6.9358及6.9472；離岸人民幣於亞洲時段收報6.9384，較上個交易日漲99點子。

新加坡銀行首席經濟學家Mansoor Mohi-uddin表示，中國的經濟持續復甦，預計是今年內唯一錄得正增長的主要經濟體，並料在岸人民幣進一步上漲，未來12個月將升至6.75水平。

華僑銀行發表報告指，受惠於離岸人民幣流動性於上周顯著收緊，人民幣趨強，其中離岸人民幣隔夜拆息上升至2018年5月以來高位，見5.066%。市場估計，或與市場近期對在岸人民幣的資產需求上升，及中國貨幣政策正常化預期影響有關。

香港的離岸人民幣資金池規模縮至約6,400億元人民幣，該行指，在此情況下，內部流動性趨緊，加上7月外國增持境內債券的規模創有紀錄以來最多，離岸投資者對在岸人民幣債券的需求強勁，加劇了離岸人民幣流動性緊張的情況。

因此，預期在8月13日中國於香港發行央行票據之前，境外投資者可能提前預備或囤積人民幣資金，從而導致銀行間流動性進一步抽緊，隨發行央票的效應減退，人民幣拆息從高位回落。然而，由於離岸人民幣資金池的規模較小，短期內離岸人民幣的利率波幅較大。

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