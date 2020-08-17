水發興業能源料半年轉賺1.8億至2.2億人民幣
2020年08月17日 17:50
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水發興業能源(00750)發正面盈利預警補充公告，集團預期截至2020年6月30日止6個月，公司擁有人應佔期內溢利將介乎1.8億至2.2億元人民幣(下同)，而集團確認截至2019年6月30日止6個月公司擁有人應佔虧損為4.68億元。
集團業務的大幅改善主要由於2019年11月債務重組完成後本集團EPC業務毛利增加。
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