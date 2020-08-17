集團不時與其客戶密切聯繫，尤其是歐州國家的客戶，部分客戶於2020年第一季要求暫延產品付運。2019冠狀病毒病疫情於2020年第二季仍然嚴峻，導致若干經濟活動暫停，從而致使集團客戶要求進一步延遲產品付運，若干採購訂單因此被取消。

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