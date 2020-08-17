曠世控股發盈警
2020年08月17日 17:50
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曠世控股(01925)公布，預期與截至2019年6月30日止6個月相比，截至2020年6月30日止6個月錄得的收入減少約5,700萬元人民幣或26%，純利減少500萬元人民幣或70%，主要乃由於全球爆發新型冠狀病毒疫情，暫時影響多個國家客戶對集團產品的需求，包括但不限於中國及法國、英國、荷蘭及德國等歐州國家。
集團不時與其客戶密切聯繫，尤其是歐州國家的客戶，部分客戶於2020年第一季要求暫延產品付運。2019冠狀病毒病疫情於2020年第二季仍然嚴峻，導致若干經濟活動暫停，從而致使集團客戶要求進一步延遲產品付運，若干採購訂單因此被取消。
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