傳有新股與包銷商「夾計」自行包底　證監不作評論

新股市場雖然氣氛熱熾，今年屢有熱門新股招股表現、首掛表現打破紀錄，惟非隻隻如是。市傳有部分新股「不足飛」上市，故與包銷商「夾計」，提供折扣予配售人士，或大股東透過「人頭飛」自行包底，並惹來證監機構的行動。香港證監會對此不作評論。

據消息人士透露，此種手法在市場上已存在一段時間，由於公司準備上市過程時間長、成本高，加上監管當局收緊「借殼」上市，提高上市門檻，增加部分中小型公司上市難度。若未能成功上市，公司之前所花的費用、努力便付諸流水。在難覓投資者情況下，惟有出此下策。

有熟悉新股運作的人士表示，一些原本市值只是「掹車邊」合資格上市的小型公司，在現時的市道下，更難以達到要求，故與保薦人「夾埋」定價，以推高市值，達致聯交所上市的最低市值要求。惟投資者不買帳，認購不足，屆時亦會上市失敗，故有些包銷商提供「另類服務」，要求大股東補底，或提供具折扣的配售價，有的折扣甚或高達四至五成，才承包未獲認購的股票。

安里證券主席及行政總裁黃偉康提醒，雖然近來新股市場表現不俗，但新股並非必賺，認購新股一如在第二市場上投資，投資者必須小心要選擇。

他提到，市值不高、缺乏獨特概念的新股，即使抽中所得的利潤亦有限，萬一「出事」，損失較大，強調認為投資者認購這類新股前，須意識到風險較一般投資大，要衡量自己風險承受能力及做好心理準備。

黃氏又說，與其「博大細」，不如選擇一些具獨特概念的新股，雖然未必抽中，但最多「無得賺」，但不至「損手」。

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