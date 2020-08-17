新福港發盈警
2020年08月17日 18:21
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新福港(01447)發盈利警告，預期截至2020年6月30日止6個月集團的營業額將減少約40%，而集團期內將錄得綜合淨虧損約3,000萬港元，而截至2019年6月30日止6個月的綜合純利則約為1,300萬元。
董事會認為，由盈轉虧主要由於若干具有較高毛利率的項目於上一年度已完成，導致期內該等項目對收益及溢利的貢獻減少；及由於新型冠狀病毒疫情的爆發減緩了現有項目的進度，導致收入減少，項目費用成本和分包成本增加以及總體毛利率下降。
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