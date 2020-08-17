董事會認為，由盈轉虧主要由於若干具有較高毛利率的項目於上一年度已完成，導致期內該等項目對收益及溢利的貢獻減少；及由於新型冠狀病毒疫情的爆發減緩了現有項目的進度，導致收入減少，項目費用成本和分包成本增加以及總體毛利率下降。

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