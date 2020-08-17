雷士國際料半年純利跌85%

期內利潤預期減少，主要由於集團於2019年出售雷士照明中國業務大部分股權，而該出售部分的業績不再計入集團於2020年的合併財務報表；期內集團透過出售一家附屬公司錄得收益約7.61億元人民幣及錄得該附屬公司其他應收帳款減值損失5.59億元人民幣；以及因受疫情影響，2020年上半年集團在部分國際市場的銷售和盈利情況不及預期。

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